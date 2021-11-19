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Бывший дипломат прокомментировал передачу полномочий Байдена вице-президенту Харрис

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Global Look Press

Временная передача президентом США Джо Байденом своих полномочий вице-президенту Камале Харрис на период анестезии является стандартной процедурой. Об этом в беседе РИА «Новости» заявил бывший заместитель генсека ООН, председатель Российского общественного совета по международному сотрудничеству и публичной дипломатии Сергей Орджоникидзе.

«Это не первый раз, когда президент находится в состоянии невозможности исполнения своих обязанностей по причине здоровья. Естественно, он должен передать полномочия. Это нормально, ничего в этом нет страшного», — пояснил он.

Оржоникидзе напомнил, что во времена президентства Рональда Рейгана была похожая ситуация, когда в 1981 году на него было совершено покушение, в результате чего бывший президент США получил ранения. Полномочия должны были передать вице-президенту, однако тот находился за границе и эту роль взял на себя третий человек, что вызвало в США скандал, так как противоречило конституции страны.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден передает свои полномочия вице-президенту Камале Харрис пока будет находиться под анестезией в госпитале в рамках планового медицинского обследования. Байден пройдет процедуру в пятницу, 19 ноября, за день до своего 79-летия.

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