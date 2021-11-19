Лавров перепутал языки, отвечая на вопрос о России

Глава российского МИДа Сергей Лавров допустил оговорку на пресс-конференции, соответствующее видео опубликовал Telegram-канал «Пул N3».

В ходе выступления после переговоров с председателем ОБСЕ, главой МИД Швеции Анн Линде Лавров случайно перешел на английский, но затем исправил свою ошибку.

«Когда вы так требовательно спрашиваете, что Russia – о господи, Russia! – что Россия собирается делать, чтобы понравиться западным демократиям, ну это же неприлично!» — сказал Лавров.

Такая реакция министра последовала за вопросом шведского журналиста, который поинтересовался, будет ли Москва совершать шаги, чтобы исправить «печальные» отношения с Западом. Глава МИД РФ подчеркнул, что такие мысли стали традицией представителей стран Запада, что это «полностью подрывает все те основы, на которых зиждется ОБСЕ и на которых строится современная архитектура международных отношений».

Ранее Лавров заявил, что слышит «отголоски КВН» в заявлениях президента Украины Владимира Зеленского о возможной войне с Россией.