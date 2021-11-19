В НАТО допустили перемещение ядерного оружия из Германии в Восточную Европу

НАТО может разместить ядерное оружие на территории Восточной Европы, если Германия откажется от предоставления своей территории для этого, такое заявление сделал генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на конференции «НАТО Talk 2021» в Берлине.

«Германия может решать, должно ли быть вооружение на ее территории, но альтернатива этому — ядерное оружие в других европейских странах, в том числе к востоку от Германии», — ответил Столтенберг на вопрос журналистов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил во время расширенного заседания коллегии МИД РФ, что НАТО сломало механизмы диалога с Россией, и отношения с альянсом сейчас носят удручающий характер. Он отметил нежелание РФ иметь какие-либо конфликты на западной границе.

До этого он провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обратил внимание на то, что учения США и их союзников в Черном море носят провокационный характер.