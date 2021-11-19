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В КПРФ рассказали, какое можно было бы назначить наказание Рашкину после убийства лося

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@bazabazon/Telegram

Cекретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов считает, что наказание в отношении депутата Государственной думы Валерия Рашкина могло бы быть административного характера. Об этом сообщает РИА «Новости».

Также Рашкин готов выплатить компенсацию в связи с убийством лося за ненамеренно нанесенный природе ущерб.

«Есть инцидент, есть ущерб. Рашкин, может, административно виноват. Ключевое – у него не было никакого умысла. Участники охотничьей группы, пригласившие его, утверждали о наличии лицензии», — уточнил Обухов.

По его словам, фракция политической партии КПРФ от ГД не видит необходимости снимать неприкосновенность с парламентария Рашкина. Отмечается, что депутат Госдумы готов к полному сотрудничеству со следователями.

«Более того, Рашкин заявил готовность компенсировать ущерб Лысогорскому району, который он невольно допустил: приобрести на лосеферме лосей и передать их району», — обратил внимание секретарь ЦК КПРФ.

До этого Рашкин рассказал, что пошел на охоту один. Спрятавшись на опушке леса, охотник заметил зверя, но из-за плохих погодных условий не смог определить, кто это был — подумал, что встретил кабана. Народный избранник выстрелил дважды, животное упало. Приблизившись к добыче он понял, что убил лося.

Помимо того, председатель партии ЛДПР Жириновский анонсировал «прощание» с Рашкиным в ГД.

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