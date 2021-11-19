Саакашвили обратился к США с просьбой о помощи

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили попросил США о помощи, сообщает Bloomberg.

«Если США не придут меня защитить, это будет ужасным сигналом для всех прозападных лидеров и народов», - написал политик в записке.

Как отмечает Bloomberg, Саакашвили передал «нацарапанные от руки» ответы на вопросы через своих адвокатов. Он также написал, что в заключении его избивали и протащили по асфальту под «насмешки» других заключенных. Саакашвили также подчеркнул, что власти Грузии отказались перевести его в гражданскую больницу, передать телефон или дать возможность присутствовать на суде.

В Минюсте Грузии в свою очередь не прокомментировали это заявления экс-президента.

Ранее стало известно, что минздрав Грузии выступил за перевод Саакашвили в обычную больницу. Группа врачей объявила, что политик находится в критическом состоянии из-за продолжительной голодовки, которой он придерживается с 1 октября — после задержания на родине.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.