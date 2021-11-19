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В Крыму предложили ввести санкции против украинского президента

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Владислав Сергиенко/РИА «Новости»

Глава украинской общины Крыма Анастасия Гридчина рассказала, что президент Владимир Зеленский заслуживает, чтобы попасть под санкции на фоне преследования соотечественников. Об этом сообщает РИА «Новости».

18 ноября президент Украины Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против почти 30 граждан. Речь идет о людях, причастных к «преследованию» украинцев в Крыму. Под ограничения попали и россияне.

«Главный, против кого стоит вводить санкции, сам Владимир Зеленский. Все время, что он находится у власти, Зеленский занимается притеснением прав рядовых украинцев, а также участников политического процесса на Украине», — подчеркнула Гридчина.

По ее словам, отношение к СМИ со стороны Зеленского и гражданам порой «смахивает на диктатуру». Еще она уверена, что украинский глава делает все, чтобы ужесточить цензуру.

Ранее сообщалось, что Украина ввела санкции против россиян, открывавших представительство Никарагуа в Крыму.

Также 2 ноября Зеленский ввел пакет санкций против России.

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