Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Кавазашвили — о просьбе Зобнина уменьшить свою зарплату: не все испортились 07:52
Ракова сообщила, что 50% ранее привитых москвичей прошли ревакцинацию 07:50
Жительница Новосибирска напала на ветеринара после гибели ее кота во время кастраци 07:45
JAXA проводит новый набор астронавтов для лунной миссии 07:44
Романцев объяснил, почему не считает провалом выступление сборной России в отборе... 07:34
В лаборатории «Сколково» произошел пожар 07:22
Физики создали камеру, способную «заглянуть за угол» 07:17
Конфликт Азербайджана и Армении не привел к конфликту в зарубежных диаспорах 07:14
Капризов провел самый результативный матч за карьеру в НХЛ 07:14
АЗС предупредили о повышении цен на топливо из-за Яндекса 07:00

В США конгрессмены предложили не признавать Путина президентом после 2024 года

Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
100%
Евгений Паулин/РИА «Новости»

Конгрессмены Стив Коэн и Джо Уилсон внесли в палату представителей конгресса США резолюции о непризнании президента России Владимира Путина главой государства, если он примет участие в выборах 2024 года. Об этом говорится в их пресс-релизе.

«Резолюция отмечает нарушения при выборах, благодаря которым Путин находится у власти, и отстаивает позицию, что его дальнейшее пребывание в должности незаконно», — говорится в релизе.

По словам конгрессменов, поправки в конституцию Росси от 2020 года «вступили в действие с нарушением законов и международных обязательств», поэтому любая попытка Путина остаться в должности после окончания его нынешнего и последнего срока 7 мая 2024 года должна повлечь непризнание со стороны Соединенных Штатов.

Отмечается, что резолюция в случае принятия будет носить рекомендательный, а не обязательный характер.

Ранее Путин говорил, что пока не принял решения о своем участии в выборах президента России в 2024 году. По словам главы государства, разговоры на эту тему дестабилизируют ситуацию внутри страны.

Президент добавил, что в качестве преемника он видит преданного России человека с конструктивными взглядами, который готов «положить на алтарь Отечества не просто годы, а всю свою жизнь». При этом глава государства уточнил, что кандидат в президенты может критически относиться к его сферам деятельности или к нему лично.

До этого пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин является сторонником сменяемости власти, но это не должно быть мешающей работе навязчивой идеей.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть