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Bloomberg: «Северный поток — 2» будет уничтожен в случае нападения России на Украину

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Aксель Шмидт/Nord Stream 2

При полномасштабном вторжении России на Украину газопроводу «Северный поток — 2″ грозит «гарантированное уничтожение». Таким видением ситуации поделился обозреватель Леонид Бершидский в материале для издания Bloomberg.

Он указал, что военный конфликт приведет к развалу «кропотливо выстроенных отношений» с Западом.

«Северный поток — 2, безусловно, будет уничтожен, если Россия предпримет полномасштабное наступление на Украину», — пишет Бершидский. Также он указал, что, по его мнению, «менее масштабная операция Москвы» сдвинула бы сроки запуска трубопровода. Он добавил, что этой ситуацией непременно воспользовался бы Вашингтон. Тогда бы в Белом доме нашли убедительные аргументы для своей почти проигранной на сегодня битвы с российским газопроводом.

Ранее депутат Рады Максим Бужанский заявил, что слова украинского посла в Германии Андрея Мельника о косвенной ответственности Берлина за «голодомор» могут повлиять на запуск газопровода «Северный поток — 2″.

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