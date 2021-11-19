На Украине назвали условие, при котором Крым станет турецким в экономическом плане

Политический аналитик Александр Кочетков полагает, что в случае военного конфликта России и Украины, Турция может выступить на стороне Киева. Как заявил эксперт в статье для издания »Главред», Анкара при таком раскладе захочет получить экономический контроль над Крымом.

Александр Кочетков добавил, что Турция будет действовать в зависимости от обстоятельств, так как хочет расчистить геополитическое пространство для себя. По мнению аналитика, ее может заинтересовать только татарский Крым, который будет тесно сотрудничать с Турцией. Фактически, говорит Кочетков, он станет турецким в экономическом смысле.

«Ничто другое не сможет заинтересовать Анкару и побудить ее помогать Украине», — заключил аналитик.

Киеву не одна страна не окажет прямую военную поддержку в случае гипотетического конфликта с Москвой, считает эксперт.

Ранее в Генштабе Минобороны назвали срок нейтрализации ВСУ в случае войны. Если Украина нападет на Крым или другие территории России, Черноморский флот РФ осуществит полную нейтрализацию всех военных кораблей и береговой военной инфраструктуры противника в срок от 50 минут до 10 часов. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный источник, капитан первого ранга в отставке.