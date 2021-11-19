Кличко заявил об отсутствии сотрудничества с офисом Зеленского

Мэр Киева Виталий Кличко заявил о фактическом отсутствии сотрудничества и взаимодействия с офисом президента Украины Владимиром Зеленским, сообщает издание «Цензор.НЕТ».

«Сотрудничества у нас сегодня почти нет, но оно должно быть. Не о политических интересах речь должна идти - нам нужно решать вопросы, которых достаточно много в нашей стране. Вопросы энергоносителей, тарифов, отопления; вопросы борьбы с ковидом, с бедностью — много важных вопросов. У нас немало вызовов, которые нам нужно вместе, сверяя часы, решать», — заявил Кличко.

Он ответил, что не понимает системы взаимоотношений, сложившихся в украинском политикуме.

«Мне непонятна эта негосударственная позиция, когда кто-то обижается, у кого-то плохие или хорошие отношения. У нас ключевая задача другая. И об этом я говорил Владимиру Александровичу: «Что нас объединяет? Мы в одной лодке, название которой — власть. Людей волнует, почему нет горячей воды, почему тарифы так высоки, почему они не получают качественных услуг и сервиса», — заявил Кличко.

Мэр Киева пояснил, что замерзающие от нехватки газа и электричества люди винят не конкретных чиновников, а власть в целом.

Ранее украинский премьер-министр обвинил мэра Киева Виталия Кличко в распространении дезинформации.