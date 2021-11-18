Путин наградил главу МИД Венгрии Сиярто орденом Дружбы

Президент России Владимир Путин наградил главу МИД Венгрии Петера Сиярто за большой вклад в развитие отношений с Россией. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«За большой вклад в развитие российско-венгерских отношений и промышленно-инвестиционного сотрудничества наградить орденом Дружбы Сиярто Петера - министра внешнеэкономических и иностранных дел Венгрии», — говорится в документе.

Кроме того, орденом Дружбы был также награжден профессор трансплантологии Имперского колледжа Лондона Надей Хаким — за большой вклад в развитие дружбы, сотрудничества и взаимопонимания между народами России и Великобритании.

Ранее президент наградил орденом Александра Невского директора центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга «за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу».

До этого телеведущий Александр Масляков получил орден «За заслуги перед Отечеством» I степени «за значительный вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную работу».