Польский премьер выступил против создания гуманитарного коридора для нелегалов

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий выступил против создания на границе с Белоруссией гуманитарного коридора для нелегальных мигрантов. Об этом сообщает РИА «Новости».

Как заявила ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, белорусский лидер в разговоре с и.о. немецкого канцлера Ангелой Меркель предложил создать на границе с Польшей гуманитарный коридор.

«О деталях договоренностей по гуманитарному коридору, о которых я слышал из уст пресс-секретаря Лукашенко, я не знаю, но предостерегаю от этого. Конечно, если Германия хочет предоставить самолеты и транспортировать кого-то с территории другой страны – это их прерогатива, но я предостерегаю от этого», — сказал Моравецкий.

Он отметил, что сотрудничество ЕС с Лукашенко придаст ему смелости.

Кроме того, польский премьер отметил, что никакие действия, касающиеся Польши, не могут предприниматься без согласования с властями страны.

Ранее Варшава потребовала от Минска урегулировать ситуацию с мигрантами на границе к воскресенью, 21 ноября, угрожая закрыть пограничный контрольно-пропускной пункт.