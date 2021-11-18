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В ФРГ заявили, что «Зеленые» хотят помешать «Северному потоку — 2»

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Maxim Shemetov/Reuters

Депутат бундестага Клаус Эрнст («Левые») заявил, что представители партии «Зеленых» ФРГ хотят помешать «Северному потоку – 2», что может нанести ущерб Германии и Европе. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Зеленые» по-прежнему хотят помешать «Северному потоку 2». Я не понимаю такого отношения с их стороны. Предотвращение реализации проекта нанесет значительный ущерб немецким потребителям газа, а также поставкам энергии в государства Евросоюза», — рассказал Эрнст.

Он добавил, что в настоящее время необходимо срочно обеспечить Европу газом на фоне текущей динамики цен на природное топливо.

Эрнст подчеркнул, что «одно только объявление о отсрочке сертификации оператора «Северного потока 2» привело к тому, что цены на газ выросли на краткосрочных рынках на 10%».

Ситуация с поставками газа по трубопроводу «Ямал» в Европу, сказал Эрнст, показывает, «насколько срочно необходимо обеспечить независимые от других стран поставки газа».

Ранее зампред фракции партии «Союз-90» / «Зеленые» в бундестаге Оливер Кришер заявил, что проект «Северный поток — 2» не нужен Германии, поэтому решение о приостановлении сертификации должно не дать газопроводу стартовать этой зимой.

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