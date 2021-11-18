Рашкин объяснил, почему не сразу признался в убийстве лося

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин в разговоре с газетой «Известия» объяснил, почему до признания в убийстве лося говорил, что нашел тушу животного в лесу.

«Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более, что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое», — сказал парламентарий.

Он добавил, что перед задержанием две ночи не спал после операций на почках и глазах — «наверное, все это вкупе, вместе сподвигло меня это сказать».

Рашкин также иъявил желание купить лосиху и выпустить ее в том лесу, где охотился, «чтобы она размножалась».

Рашкин рассказал, что пошел на охоту один. Спрятавшись на опушке леса, охотник заметил зверя, но из-за плохих погодных условия, не смог определить, кто это был — подумал, что встретил кабана. Парламентарий выстрелил дважды, животное упало. Приблизившись к добыче он понял, что убил лося.

Ранее председатель партии ЛДПР Жириновский анонсировал «прощание» с Рашкиным в Госдуме.