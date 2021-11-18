Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Mash: в Петербурге полиция скрутила двух девочек, перешедших дорогу не... 19:36
В «Спартаке» отреагировали на информацию по обвинению в убийстве... 19:34
Жертва избиения на остановке в Москве раскрыла подробности нападения 19:27
Режиссер Баранов рассказал о последнем разговоре с Савочкиным 19:24
Ученые выяснили, какой механизм заставляет хотеть спать 19:21
Экс-игрок сборной России приостановил карьеру 19:20
Курьер носил пожилой петербурженке билеты «банка приколов» вместо пенсии 19:17
Польский премьер выступил против создания гуманитарного коридора для нелегалов 19:12
Миронов предложил ввести скидки на проезд для вакцинированных 19:09
В Минздраве рекомендовали пожилым прививаться «Спутником V» 18:59

Рашкин объяснил, почему не сразу признался в убийстве лося

close
100%
a_vyshinskiy/Telegram

Депутат Государственной думы от партии КПРФ Валерий Рашкин в разговоре с газетой «Известия» объяснил, почему до признания в убийстве лося говорил, что нашел тушу животного в лесу.

«Честно говоря, у меня в голове проскользнуло, что какая-то провокация. Тем более, что это было глубокой ночью и с такой массой людей. И я сказал, что в голову пришло первое», — сказал парламентарий.

Он добавил, что перед задержанием две ночи не спал после операций на почках и глазах — «наверное, все это вкупе, вместе сподвигло меня это сказать».

Рашкин также иъявил желание купить лосиху и выпустить ее в том лесу, где охотился, «чтобы она размножалась».

Рашкин рассказал, что пошел на охоту один. Спрятавшись на опушке леса, охотник заметил зверя, но из-за плохих погодных условия, не смог определить, кто это был — подумал, что встретил кабана. Парламентарий выстрелил дважды, животное упало. Приблизившись к добыче он понял, что убил лося.

Ранее председатель партии ЛДПР Жириновский анонсировал «прощание» с Рашкиным в Госдуме.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть