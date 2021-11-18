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Лавров: США надо понимать, что Киев только и ждет провокации против России

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Руководитель Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что в Вашингтоне должны понимать, что Киев только и ждет, когда будет совершена такая провокация против России, которая неизбежно повлечет ее ответ. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Эти взрослые люди не могут не понимать, что на Украине множество людей на самых высоких постах, которые только и ждут, когда Запад сделает такую провокацию, которая неизбежно повлечет за собой наш ответ. Это должны понимать очень четко во всех западных столицах, прежде всего, в Вашингтоне, потому что без Вашингтона там никто и слова не скажет, и пальцем не пошевелит», — подчеркнул Лавров.

Ранее глава МИД РФ рассказал, что он и министр обороны Сергей Шойгу в ходе встречи с французскими коллегами Жан-Ив Ле Дрианом и Флоранс Парли в Париже обсудили развертывание сил НАТО в Черном море.

Он заявил, что обсуждалась стратегическая стабильность, в том числе «в контексте тех новых вызовов, которые возникли после выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности и из Договора по открытому небу».

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