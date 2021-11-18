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Путин возмутился из-за бомбардировщиков стран НАТО, летающих в 20 км от границ России

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Рамиль Ситдиков/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин во время расширенного заседание коллегии Министерства иностранных дел РФ заявил, что России не нужны конфликты на западных рубежах. Запись выступления транслировалась на YouTube-канале «Россия-24».

«На расстоянии 20 километров от нашей государственной границы летают стратегические бомбардировщики. Они как известно несут очень серьезное оружие. Да, мы постоянно высказываем наши озабоченности по этому поводу, говорим о красных линиях. Но конечно понимаем, что партнеры наши очень своеобразные, и так поверхностно очень относятся ко всем нашим предостережениям и разговорам о красных линиях», — заявил Путин.

Он подчеркнул, что предупреждения России дают эффект, которые вызывают отклик у Западных партнеров. По словам президента, это состояние необходимо сохранить как можно дольше, чтобы им не пришло в голову устроить на западных рубежах «какой-нибудь конфликт».

«А нам конфликты не нужны», — отметил Путин.

По его словам, НАТО уже сломало все механизмы диалога. Россия будет реагировать в ответ на действия у своих границ.

«НАТО просто на голом месте выдворила наших дипломатов, а потом обижаются», — добавил Путин.

Ранее Путин провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, в ходе которого обратил внимание на то, что учения США и их союзников в Черном море носят провокационный характер.

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