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Путин заявил, что украинский кризис пока далек от завершения

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Евгений Паулин/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин обвинил западных союзников Украины, что те, поставляя Киеву летательные аппараты и проводя учения в Черном море, обостряют ситуацию на Добассе. Слова главы государства приводит РИА «Новости».

Российский лидер отметил, что Запад потворствует действиям украинских властей, направленных на демонтаж минских соглашений. Кризис на востоке Украины не будет решен в ближайшее время, добавил Путин.

В середине ноября Путин распорядился оказать гуманитарную поддержки самопровозглашенным Донецкой и Луганской народным республикам. Согласно тексту президентского указа, решение об оказании поддержки было принято с целью обеспечить права и свободы человека и гражданина, оказать помощь населению самопровозглашенных республик.

В немецком МИД впоследствии заявили, что распоряжение Путина противоречит соглашениям, достигнутым в Минске.

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