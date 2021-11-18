Врачи заявили, что Саакашвили может впасть в кому в тюремной больнице

Группа врачей, обследовавшая экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, заявила, что политик может впасть в кому из-за того, что тюремная больница не соответствует необходимым для лечения условиям. Об этом сообщает портал «Новости – Грузия».

В публикации отмечается, что Саакашвили поставили следующие диагнозы: энцефалопатия Вернике, прогрессирующая гипокалиемия, анемия, талассемия и вероятность желудочного кровотечения. Состояние политика ухудшается из-за повышенного стресса и отказа от полного лечения.

По мнению врачей, все выявленные диагнозы в ближайшее время могут закончиться обострением - эпилептическим статусом или комой, желудочным кровотечением, летальной аритмией, почечной недостаточностью, рабдомиолизом, пульмональным эмболизмом и сердечной недостаточностью.

Специалисты также отметили, что в тюремной больнице нет необходимых медицинских сотрудников, а из всей аппаратуры работает только часть.

«В случае ухудшения состояния пациента это создаст проблемы, так как постоянно находящейся на месте группы врачей недостаточно. Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии», — говорится в заключении врачей.

Ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что бывший президент Михаил Саакашвили действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.