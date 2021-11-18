Главред La Repubblica ответил на предложение Захаровой топить дом своими газетами

Главный редактор одной из крупнейших итальянских газет La Repubblica Маурицио Молинари ответил на предложение официального представителя Министерства иностранных дел России Марии Захаровой использовать свои статьи вместо российского газа для топки дома, передает РИА «Новости».

Ранее Молинари написал статью под названием «Танки и мигранты: тиски Путина сжимают Европу», в которой говорилось, что Россия якобы перебрасывает свои войска к границам Украины, а также что Москва причастна к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши. При этом журналист связал все эти события с проблемами вокруг запуска российского газопровода «Северный поток — 2».

Комментируя данную публикацию, Захарова и предложила Молинари сжигать газеты в качестве топлива. Она напомнила, что лишь одной Италии Россия ежегодно поставляет до 20 млрд кубометров газа, и никогда Москва не обманывала Рим по поставкам газа.

В свою очередь главред La Repubblica заявил, что уже отправил ответ в адрес официального представителя МИД РФ, однако не стал раскрывать подробности.

По словам Молинари, если Захарова посчитает нужным, она распространит его письмо.