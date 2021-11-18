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В Госдуме прокомментировали возможное снятие неприкосновенности с депутата Рашкина

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Представление генерального прокурора России лишь частично может снять неприкосновенность с депутата Государственной думы от фракции КПРФ Валерия Рашкина, подозреваемого в незаконной охоте на лося в Саратовской области. Об этом заявил депутат Александр Ющенко, передает РИА «Новости».

«Это такая процедура. Полное снятие неприкосновенности предусматривается, когда дело передается в суд», — объяснил парламентарий.

В конце октября депутат от КПРФ Валерий Рашкин был задержан в Саратовской области, в багажнике его автомобиля была обнаружена туша убитого лося. Тогда депутат отрицал причастность к гибели животного и заявил, что нашел тушу в лесу, однако 18 ноября опубликовал видеообращение, в котором признался в убийстве животного.

Накануне стало известно, что в Государственную думу поступило представление Генпрокуратуры России о лишении Валерия Рашкина депутатской неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что Рашкин прибыл в Госдуму и участвует в пленарном заседании.

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