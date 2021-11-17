Суд продлил арест главе «Биотэка» Шпигелю

Басманный суд Москвы решил оставить под стражей главу российской компании «Биотэк» Бориса Шпигеля еще на три месяца, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следователя», — сказали в пресс-службе.

Как сообщается, Шпигель будет находиться в СИЗО до 20 февраля.

Ранее Басманный суд города Москвы произвел арест денежных средств, а также имущества бывшего губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева и бизнесмена Бориса Шпигеля.

Белозерцев был арестован по делу о взятке. По подозрению во взяточничестве также были задержаны пятеро фигурантов дела. По версии следствия, в период с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от бизнесмена Шпигеля, его супруги и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и ценностей в размере более 31 млн рублей.

Иван Белозерцев был снят с поста губернатора президентом России Владимиром Путиным, правительство Пензенской области ушло в отставку.