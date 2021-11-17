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Меркель призналась, что Германия была «наивной» в отношениях с КНР

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Jason Lee/Reuters

И.о. канцлера Германии Ангела Меркель заявила, что ФРГ не должна разрывать все связи с Китаем в ответ на растущую напряженность. Об этом она рассказала в интервью Reuters.

В публикации отмечается, что стратегия взаимодействия Меркель дала Китаю возможность стать главным торговым партнером Германии за 16 лет ее правления и сформировала позицию Европы в отношении растущей азиатской сверхдержавы, даже на фоне опасений по поводу недобросовестной конкуренции и промышленного шпионажа.

«Возможно, изначально мы были слишком наивны в нашем подходе к каким-то партнерским отношениям. В наши дни мы смотрим более внимательно, и это правильно», — подчеркнула Меркель.

Она отметила, что Германия и Европейский Союз должны продолжать сотрудничать с Китаем. По мнению Меркель, полный отказ от отношений с КНР может быть вреден для стран ЕС.

Ранее стало известно, что в Германии коалиционные переговоры трех партий — СДПГ, «Зеленых» и СвДП, — перешли к подробному обсуждению всех спорных вопросов. По их плану, новое правительство будет представлено к началу декабря. Как отмечают СМИ, ключевые проблемы касаются внешней политики, климатических вопросов и налогов.

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