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В Грузии заявили, что Саакашвили нанимал снайперов для Евромайдана

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Грузинский генерал Тристана Цителашвили заявил, что при участии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили в 2014 году на Украину была переброшена группа снайперов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По словам генерала, основная задача снайперов заключалась в том, чтобы люди не расходились с Майдана. Это подразумевало стрельбу в представителей силовых служб и ликвидацию протестующих.

Цителашвили добавил, что вместе с грузинскими снайперами там работали поляки и литовцы, а за исполнением их задач следил американский инструктор Кристофер Браиан. В качестве руководителей боевой группы на Майдане был Мамука Мамулашвили, который сейчас является на Украине лидером грузинского легиона.

«Эти группы стали действовать против мирных протестующих, чтобы люди не расходились. Они тем самым пытались создать революционный фон, чтобы люди начали штурмовать резиденцию президента и правительственные здания. Это и была цель Саакашвили, Маккейн, Порошенко, Парубия, Пашинского и других радикалов, чтобы создать хаос и провести революцию, что у них и получилось в итоге!» — заявил Цителашвили.

Ранее член группы врачей омбудсмена Грузии Георгий Григолия заявил, что Саакашвили действительно голодает, а его нахождение в тюремной больнице нецелесообразно.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Спустя неделю экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.

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