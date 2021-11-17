Мигранты организовали еще один лагерь на белорусско-польской границе

Польские пограничники заявили о том, что мигранты создали еще один лагерь со стороны Белоруссии на погранпереходе в Брузги. Об этом сообщается в официальном Twitter пограничников Польши.

«С белорусской стороны на погранпереходе в Брузги бродит группа иностранцев - это новый лагерь. В старом, в нескольких сотнях метров, еще есть люди. Всего в области (наблюдается) около тысячи иностранцев, остальных забрали белорусские службы», — говорится в публикации.

Ранее французская полиция снесла лагерь нелегальных мигрантов в кантоне Гранд-Синт на северном побережье рядом с Ла-Маншем.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами.

Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.