Bild: Лукашенко поставил Меркель ультиматум

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поставил ультиматум и.о. канцлера Германии Ангеле Меркель. Глава государства сделал это во время телефонного разговора с немецким политиком, который прошел 15 ноября. Об этом сообщает газета Bild, ссылаясь на собственные источники.

«И это то, чего хотел Лукашенко: его признания президентом — чтобы никакого больше пренебрежительного «господина Лукашенко», — пишет издание.

Согласно информации источников, в ходе телефонных переговоров лидер Белоруссии потребовал отмены санкций Евросоюза против республики, введенных после выборов главы государства в 2020 году, а также после принудительной посадки в Минске самолета Ryanair. Также он потребовал, чтобы в ЕС приняли половину мигрантов, которые ранее въехали на территорию Белоруссии. Кроме того, одним из требований политика стало оказание финансовой помощи для строительства пунктов приема для беженцев в Белоруссии.

При этом пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт, комментируя недавнее заявление главы эстонского МИД Эва-Мария Лийметс в адрес Лукашенко, рассказала РИА «Новости», что белорусский лидер не обсуждал с Меркель санкции и «признание».

Ранее министр иностранных дел Эстонии заявила, что в ходе телефонного разговора с и.о. канцлера Германии Ангелой Меркель глава Белоруссии выдвинул два условия, реализация которых позволит завершить миграционный кризис на границе с Польшей. По ее словам, речь идет о признании Лукашенко президентом и отмене санкций.

«Было бы ниже достоинства президента Лукашенко поднимать в ходе разговора подобные вопросы или выдвигать подобные условия. Ни одного слова о санкциях, и тем более о некоем «признании» в ходе разговоров сказано не было», — сказала Эйсмонт.

По ее словам, заявление эстонского дипломата «означает, что о том процессе, который сейчас идет по решению проблемы беженцев, в Эстонии в принципе ничего не знают и ничего в нем не значат».

Она также отметила, что стенограммы данных разговоров хранятся как в Белоруссии, так и в ФРГ.

«Пусть обращаются к партнерам по Евросоюзу, там им (эстонской стороне — «Газета.Ru»), возможно, предоставят достоверную информацию», — посоветовала Эйсмонт.

Ситуация на польско-белорусской границе обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.