Туркменским студентам пригрозили отчислением за попытку уехать в США

В Туркмении студентам Педагогического института имени С. Сеиди пригрозили отчислением за попытку уехать в США, сообщает телеграм-канал «Хроника Туркменистана».

Обучающихся также попросили не пользоваться социальными сетями.

По данным канала, в вузе прошло собрание на тему морального облика студентов, на котором присутствовали представители городской администрации и прокуратуры. Тогда же и были сделаны соответствующие заявления.

До этого радио «Азатлык» (подразделение «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России) сообщало, что студентов архитектурно-строительного института (ТГАСИ) в Туркмении обязали носить с собой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как рассказал один из студентов, за отсутствие одной из 60 написанных главой государства книг студентам могут пригрозить отчислением.

Ранее сообщалось, что в Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN.