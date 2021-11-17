Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В Роспотребнадзоре заявили, что всех переболевших COVID-19 необходимо привить от... 19:01
Губерниев назвал дураками перевернувших российский флаг украинских фанатов 18:59
В Калининградской области ввели обязательную вакцинацию от... 18:56
Мосгорсуд признал законным решение об экспресс-тестировании в школах 18:52
В Воронеже построили Cybertruck быстрее Илона Маска 18:51
Попова прокомментировала выдачу QR-кодов людям с антителами к коронавирусу 18:49
Истребитель Британии F-35 упал в Средиземное море 18:47
Всероссийская федерация легкой атлетики отреагировала на продление санкций 18:42
В Чехии решили ввести локдаун для непривитых и не болевших COVID-19 18:39
В ЛНР заявили о пытках захваченного ВСУ милиционера 18:34

Туркменским студентам пригрозили отчислением за попытку уехать в США

close
100%
Depositphotos

В Туркмении студентам Педагогического института имени С. Сеиди пригрозили отчислением за попытку уехать в США, сообщает телеграм-канал «Хроника Туркменистана».

Обучающихся также попросили не пользоваться социальными сетями.

По данным канала, в вузе прошло собрание на тему морального облика студентов, на котором присутствовали представители городской администрации и прокуратуры. Тогда же и были сделаны соответствующие заявления.

До этого радио «Азатлык» (подразделение «Радио Свобода» (организация включена Минюстом в список иноагентов), включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента в России) сообщало, что студентов архитектурно-строительного института (ТГАСИ) в Туркмении обязали носить с собой книги президента Гурбангулы Бердымухамедова.

Как рассказал один из студентов, за отсутствие одной из 60 написанных главой государства книг студентам могут пригрозить отчислением.

Ранее сообщалось, что в Туркмении потребовали от граждан клятву на Коране об отказе от VPN.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть