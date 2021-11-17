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Белорусские пограничники закрыли погранпереход «Брузги»

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РИА «Новости»

Сотрудники белорусского госпогранкомитета закрыли пограничный переход «Кузница — Брузги» на польской границе, сообщает «Лента.ру» со ссылкой на источники.

Доступ к погранпереходу закрыт как для прибывающих на границу мигрантов, так и для журналистов. На территории погранперехода остаются мигранты, которые пришли сюда ранее. Неизвестно, имеют ли они возможность покинуть территорию контрольно-пропускного пункта.

Возле КПП также заметили сотрудников следственного комитета Белоруссии.

Ранее в Минске возбудили дело в отношении польских силовиков за преступления против человечества.

По данным СК, минувшей ночью был проведен осмотр, в ходе которого удалось установить, что польская сторона применяла в отношении мигрантов слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты.

Белорусские следователи изъяли многочисленные объекты, среди которых «фрагменты металлических и полимерных предметов от боеприпасов, травянистой растительности и грунта, на котором остались следы веществ токсичного и раздражающего действия».

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