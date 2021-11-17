Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Путин назвал помехой лишнюю бюрократию при выходе новых лекарств на рынок 15:55
В Италии набирают популярность «раскрещивания» 15:55
Экс-игрок ЦСКА: если Карпин уйдет, ему этого не простят ни ребята, ни Россия 15:54
Мигранты встали на колени на границе с Польшей 15:54
Путин призвал регулировать использование генетических данных человека 15:52
Бритни Спирс потребовала посадить свою мать в тюрьму 15:50
В Великобритании предрекли начало всемирной гонки вооружений в космосе 15:46
«Тинькофф Страхование» и Mitsubishi запустили проект бесплатной помощи автомобилистам... 15:45
Кехман снял с репетуара МХАТа «Чудесного грузина» с Бузовой 15:43
Видео россиянина, придумавшего, как спрятать сосиску от жены, набрало 42 млн... 15:42

В Германии оценили переговоры Меркель и Лукашенко по мигрантам

close
100%
Kay Nietfeld/Pool via Reuters

Правительство ФРГ считает нужными переговоры с президентом Белорусии Александром Лукашенко для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом в заявил на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, его слова передает РИА «Новости».

«Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены. Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко», — сказал он.

15 ноября лидеры Германии и Белоруссии обсудили в ходе телефонного разговора гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе. Переговоры продлились 50 минут.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть