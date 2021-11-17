В Германии оценили переговоры Меркель и Лукашенко по мигрантам

Правительство ФРГ считает нужными переговоры с президентом Белорусии Александром Лукашенко для оказания гуманитарной помощи мигрантам. Об этом в заявил на брифинге официальный представитель кабмина Германии Штеффен Зайберт, его слова передает РИА «Новости».

«Чтобы улучшить вызывающее озабоченность гуманитарное положение тысяч людей, имеет смысл говорить и с теми Минске, кто имеет возможность изменить ситуацию, даже если речь идет о правителе, легитимность которого не признает Германия и все другие европейские государства-члены. Поэтому канцлер провела телефонный разговор с Лукашенко», — сказал он.

15 ноября лидеры Германии и Белоруссии обсудили в ходе телефонного разговора гуманитарную поддержку беженцев, застрявших на польско-белорусской границе. Переговоры продлились 50 минут.

Ситуация на границе Польши и Белоруссии обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.