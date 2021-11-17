В Кремле оценили ситуацию на границе Армении и Азербайджана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал обострившуюся ситуацию на границе Армении и Азербайджана.

Журналисты в ходе пресс-конференции спросили его, окончательно ли удалось устранить напряженность на границе двух стран, или потребуются дополнительные контакты, а также планируется ли трехсторонняя встреча на высшем уровне.

«Активные усилия, конечно, в первую очередь, прикладывал президент [России Владимир] Путин. Вчера состоялся важный разговор с премьер-министром Армении (Николом Пашиняном — прим.). Действительно, возобновление боевых действий на границе — это то, что вчера стало поводом для серьезного беспокойства. Но благодаря вот этим посредническим усилиям российской стороны удалось вчера призвать конфликтующие стороны к сдержанности», — сказал представитель Кремля, подчеркнул, что Москва продолжит призывать Баку и Ереван к сдерживанию.

По его словам, Россия рассчитывает на то, что единственным путем для стабилизации ситуации является выполнение трехсторонних договоренностей.

«Мы считаем, что все страны должны в первую очередь соблюдать взятые на себя обязательства. Это будет залогом невозобновления подобных инцидентов. На каком-то этапе такие контакты (трехсторонний саммит) будут необходимы. Но для того, чтобы они были возможны, необходимо согласие и готовность трех сторон на это», — сказал Песков.

16 ноября в приграничных районах Сюникской области Армении начались столкновения между подразделениями Армении и Азербайджана. В ходе боев с обеих сторон погибли несколько человек.

Ранее постоянный представитель Армении при ООН Мгер Маргарян сообщил, что республика обратилась к Совету Безопасности из-за обострения конфликта на границе с Азербайджаном.