Полковник Жданов: ЕС может признать Крым российским из-за беженцев на границе с Польшей

Украинский военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в статье для «Главреда» заявил, что Россия может добиться признания Крыма российским со стороны Евросоюза, снятия санкций ЕС и быстрого запуска «Северного потока — 2» благодаря миграционному кризису на границе на белорусско-польской границе.

По его мнению, миграционный кризис якобы спровоцировала Москва. Жданов отметил, что из-за непримиримой позиции польских властей в отношении мигрантов и смены руководства в Германии, описанные им «планы России» вряд ли осуществятся, однако он допустил, что такая вероятность все равно сохраняется. Жданов подчеркнул, что Москва победит, если Брюссель согласится вывезти беженцев вглубь территории ЕС.

«В этом случае Россия будет «на белом коне», получит все свои преференции», — заключил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису на границе Белоруссии и Польши являются попытками переложить проблемы «с больной головы на здоровую».