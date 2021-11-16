В Турции посадили в тюрьму жену политика за опечатку о дате ее выкидыша в медкарте

Суд в Диярбакыре приговорил курдского учителя Башак Демирташ к двум с половиной годам тюрьмы за «предоставление ложной медицинской информации» из-за опечатки в медкарте в дате, когда у нее произошел выкидыш. Об этом сообщает Cumhuriyet.

Уточняется, что Демирташ было удовлетворено заявление о предоставлении неоплачиваемого отпуска в школе, где она работает с целью прохождения медицинских процедур, а после — восстановления физического и эмоционального здоровья. Тем не менее, медицинский работник случайно перепутал даты, и вместо 11 декабря 2015 года написал 14 декабря. Именно это и послужило основанием для возбуждения дела о мошенничестве.

«Приговор Демирташ к 2,5 годам тюрьмы за простую техническую ошибку в медицинской карте ужасен и выходит за рамки здравого смысла. Это выглядит вопиюще, давая хорошее представление о тревожном состоянии турецкой судебной системы», — сообщил специальный докладчик Европейского парламента Начо Амор.

Тем не менее, защита Демирташ сообщила, что будет апеллировать решение в вышестоящих инстанциях.

«Несмотря на эту ситуацию, мы продолжим нашу юридическую борьбу. Мы по-прежнему надеемся, что это преступное решение будет отменено апелляционным судом и справедливость восторжествует», — сообщил адвокат подсудимой.

Башак Демирташ — жена Селахаттина Демирташа, турецкого политика и лидера Народной демократической партии (HDP) — одной из крупнейших оппозиционных партий в стране, отстаивающей интересы курдского меньшинства. Демирташ, известный как «Курдский Обама» подозревается властями страны в связях с революционной организацией «Рабочая партия Курдистана», которую в стране называют террористической. В сентябре 2018 года его признали виновным в подстрекательстве экстремизма за выступление на празднике Новруз в 2013 году и приговорили к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. В декабре 2020 ЕСПЧ признал заключение Демирташа незаконным и потребовал немедленного освобождения политика.