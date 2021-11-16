Экс-депутат Рады Ляшко потребовал возбудить уголовное дело против Зеленского за госизмену

Бывший депутат Верховной рады Украины, лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко сообщил, что подал заявление в правоохранительные органы с требованием возбудить против лидера страны Владимира Зеленского уголовное дело по статье «госизмена». Об этом он написал на своей странице в Facebook.

«Требую от правоохранителей возбудить уголовное производство против Зеленского по факту государственной измены, коррупции и злоупотребления властью. Антиукраинская политика Зеленского приведет к энергетической капитуляции Украины перед Кремлем, и он должен за это преступление ответить», — говорится в опубликованном посте.

Ляшко напомнил, что в 2019 году Рада по инициативе пропрезидентской партии «Слуга народа» приняла изменения в законодательство, которые позволили импортировать электроэнергию из России и Белоруссии, а Зеленский подписал этот закон. По его словам, из-за такого импорта Украина понесла убытки «на миллиарды долларов».

Ранее политолог Андрей Золотарев спрогнозировал досрочную отставку Зеленского. Он полагает, что это может произойти, если ряд факторов сложится не в пользу президента Украины. В первую очередь, по его словам, украинскому лидеру нужно как можно быстрее вывести страну из энергетического кризиса.