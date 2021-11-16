Омбудсмена Украины перестали пускать к Саакашвили

Министерство юстиции Грузии отказало омбудсмену Украины Людмиле Денисенко в праве посещать в тюремной больнице экс-президента Грузии Михаила Саакавшвили, сообщает ТАСС со ссылкой на главу грузинского минюста Рати Брегадзе.

«Грузинским законодательством не учитывается пропуск народного защитника Украины. В этом нет необходимости. Мы не обязаны. <...> И, как я вам уже сказал, именно по этим мотивам народный защитник пока что не была допущена», — заявил Брегадзе.

Ранее уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова заявила, что пока не получила ни отказ, ни разрешение Минюста Грузии на посещение экс-президента Михаила Саакашвили.

Саакашвили задержали в Грузии 1 октября. На родине его заочно осудили по делам об убийстве банкира Сандро Гиргвлиани и об избиении депутата Валерия Гелашвили. Саакашвили называет себя «политическим заключенным», он объявил голодовку почти сразу с момента ареста. Врачи и адвокаты политика последовательно сообщали об ухудшении его здоровья. Через некоторое время экс-президент был госпитализирован в тюремную больницу.