Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
В пассажира московского метро выстрелили из пневмата 09:10
В России проведут испытания лекарства от коронавируса компании Pfizer 09:06
На Украине заявили о 9 сценариях обороны от «агрессии России» 09:01
Тренер сборной Хорватии назвал российского игрока, который способен заиграть в Европе 09:01
Минэнерго заявило, что Россия не обсуждает с Украиной увеличение поставок угля 08:54
Си Цзиньпин призвал Джо Байдена вернуться к конструктивному взаимодействию Китая и... 08:51
Политолог из Украины допустил отмену безвиза с Евросоюзом из-за... 08:47
Умер актер из сериала «Кости» Хит Фриман 08:46
Бойца MMA обвинили в убийстве врача из-за спора о вакцинации 08:44
Байден заявил, что США следуют принципу «одного Китая» 08:31

Экс-глава МВД Украины Аваков рассказал о ловушке, из которой не может выйти Зеленский

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент страны Владимир Зеленский «попал в ловушку», из которой «очень тяжело выйти». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, такая ситуация сложилась после парламентских выборов, когда им удалось получить «монобольшинство».

«И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу все». И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме «я могу все» проходящий мимо умник скажет: «так нельзя, и так нельзя, и так нельзя», — выразил мнение Аваков.

По словам экс-министра, Зеленский из благих намерений начал принимать все больше и больше «волюнтаристских решений», при этом качество его окружения не позволило ему «грамотно оппонировать».

«Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы», — сказал Аваков, добавив, что у Зеленского начали возникать абсурдные решения и кадровые ошибки.

Именно таким образом, по мнению бывшего главы МВД Украины, у президента сложилась авторитарная манера управления.

Летом этого года Арсен Аваков покинул пост министра внутренних дел Украины, как он сам указал, из-за того, что не хотел принимать участие в «некоторых вещах, с которыми не согласен».

Ранее сообщалось о том, что бывший украинский представитель на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил, что российский президент Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев унизили Владимира Зеленского своими статьями об Украине.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть