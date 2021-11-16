Экс-глава МВД Украины Аваков рассказал о ловушке, из которой не может выйти Зеленский

Бывший министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что президент страны Владимир Зеленский «попал в ловушку», из которой «очень тяжело выйти». Об этом сообщает издание «Украинская правда».

По его словам, такая ситуация сложилась после парламентских выборов, когда им удалось получить «монобольшинство».

«И вдруг никакого баланса не осталось: «я могу все». И вот это «я могу все» стало сумасшедшей ловушкой. Потому что в парадигме «я могу все» проходящий мимо умник скажет: «так нельзя, и так нельзя, и так нельзя», — выразил мнение Аваков.

По словам экс-министра, Зеленский из благих намерений начал принимать все больше и больше «волюнтаристских решений», при этом качество его окружения не позволило ему «грамотно оппонировать».

«Он начал привыкать спокойно увольнять людей, не думая. И точно так же, не думая, назначал новых. Это создавало проблемы», — сказал Аваков, добавив, что у Зеленского начали возникать абсурдные решения и кадровые ошибки.

Именно таким образом, по мнению бывшего главы МВД Украины, у президента сложилась авторитарная манера управления.

Летом этого года Арсен Аваков покинул пост министра внутренних дел Украины, как он сам указал, из-за того, что не хотел принимать участие в «некоторых вещах, с которыми не согласен».

Ранее сообщалось о том, что бывший украинский представитель на переговорах по Донбассу, экс-посол страны в Минске Роман Бессмертный заявил, что российский президент Владимир Путин и зампред Совбеза Дмитрий Медведев унизили Владимира Зеленского своими статьями об Украине.