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Вашингтон привлечет союзников, чтобы ответить на испытания противоспутникового оружия РФ

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Пресс-служба МИД РФ/РИА «Новости»

Вашингтон и союзники будут искать способы отреагировать на испытание Россией противоспутниковых систем, сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен. Его слова приводит пресс-служба Госдепартамента.

Он назвал испытание «безрассудным и безответственным поведением».

«Россия, несмотря на ее заявления о противодействии военизации космического пространства, готова поставить под угрозу долгосрочную устойчивость космического пространства... Мы призываем все ответственные космические державы присоединиться к нам в усилиях по выработке норм ответственного поведения и воздерживаться от проведения опасных и безответственных разрушительных испытаний, подобных тем, которые проводит Россия», — заявил Блинкен.

Ранее официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс назвал испытания противоспутникового оружия, которые провела Россия, «безрассудными».

По данным из открытых источников, на околоземной орбите летом 2021 года находились более двух тысяч искусственных спутников. Из них более ста принадлежат военным США, около ста — вооруженным силам России, около 60 — китайской армии. Количество спутников военного назначения Франции, Германии, Великобритании, Индии составляет менее десяти. Задача этих спутников состоит в наблюдении, навигации, ведении научных исследований. Боевых космических аппаратов и оружия в космосе пока официально нет.

Тем не менее, в мае 2021 года генеральный директор концерна «Алмаз-Антей» Ян Новиков рассказал, что к 2025 году США планирует увеличить количество своих космических аппаратов Boeing X-37 до восьми единиц. Подробнее читайте в материале «Газеты.Ru».

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