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В офисе Зеленского назвали демаршем отмену Россией квот на товары из ДНР и ЛНР

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Alexey Arestovych/YouTube

Внештатный советник главы офиса президента Украины, пресс-секретарь делегации Киева в трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Алексей Арестович оценил России отменить квоты на экспорт и импорт товаров из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик. Свой комментарий он дал в беседе с изданием «Новости Донбасса».

Политик назвал такой шаг РФ «демаршем».

«Демарш этот осуществляется по идейному замыслу в рамках очередного этапа гибридной войны. Это действие, прямо нарушающее минские и нормандские соглашения, где прописано, что стороны удерживаются от шагов экономических и политических, которые способствуют дальнейшему разрыву оккупированных территорий с Украиной», — заявил Арестович.

Он также выразил мнение, что следующий шаг российской стороны в Донбассе — интеграция на товарном рынке.

«Безусловно, мы дадим этому оценку и на уровне государства, и на уровне международных партнеров», — заключил Арестович.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки ДНР и ЛНР. Документ облегчит поступление товаров из этих республик на российский рынок. Как объяснили власти, это должно повысить уровень жизни местных жителей, чье положение ухудшилось из-за экономической блокады со стороны Украины и пандемии коронавируса.

В то же время глава ЛНР Леонид Пасечник назвал данный указ протянутой «рукой помощи» и поблагодарил Путина.

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