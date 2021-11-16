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Суд постановил освободить обвиняемого в неуважении к Конгрессу экс-помощника Трампа

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Joshua Roberts/Reuters

Американский суд постановил освободить из-под стражи бывшего помощника экс-президента США Дональда Трампа Стивена Бэннона. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Бэннон добровольно пришел на слушания, посвященные предъявляемым ему обвинениям по двум пунктам. Решением суда он оставлен на свободе до начала рассмотрения дела по существу. Бэннона не обязали вносить залог, но зато он должен отмечаться каждую неделю по телефону, а также сдать паспорт. Новое слушание назначено на четверг, 18 ноября.

Ранее сообщалось, что политическому консультанту Бэннону предъявлены обвинения за неявку на слушания в специальный комитет нижней палаты Конгресса, занимающийся расследованием штурма Капитолия 6 января, и за отказ предоставить требовавшиеся от него документы. За каждый пункт ему может грозить от 30 дней до одного года тюрьмы и штраф от $100 до $1 тыс.

После прошедших в ноябре 2020 года выборов, на которых Дональд Трамп проиграл, а выиграл демократ Джо Байден, 6 января 2021 года недовольные сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса. Протестующие хотели помешать утверждению итогов выборов.

Во время беспорядков внутри здания полиция застрелила манифестантку. Помимо этого произошли не связанные между собой случаи смерти еще нескольких человек, квалифицированные как ЧП медицинского характера. Также скончался сотрудник полиции Капитолия.

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