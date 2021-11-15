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Киев совместно с ЕС собирается «демотивировать» Россию от агрессии

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Fabrizio Bensch/Reuters

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что договорился с французским и немецким коллегами о необходимости контактов с Москвой, целью которых будет «демотивация» ее от агрессии. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Сегодня по инициативе Франции прошла встреча трех министров…Мы договорились, что будет проведена коммуникация с РФ для того, чтобы демотивировать ее от любых агрессивных действий», — сказал Кулеба по итогам встречи.

Также главы дипведомств обсудили ситуацию с безопасностью на Украине и в Донбассе и «последние действия России». По его словам, европейские коллеги заверили Киев, что в случае широкомасштабной военной операции России против Украины, Москва столкнется с последствиями.

По данным Bloomberg, США на прошлой неделе обсудили с европейскими союзниками возможность введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины. Сообщалось, что администрация президента США Джо Байдена уже занимается разработкой набора возможных ответных мер.

При этом Россия назвала заявления о том, что Москва якобы готовит вторжение на Украину алармистскими, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что они являются «пустым безосновательным нагнетанием напряженности».

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