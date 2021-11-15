Bloomberg: США обсуждают с ЕС санкции против России при обострении ситуации вокруг Украины

Власти США на прошлой неделе обсудили с европейскими союзниками возможность введения новых санкций против России в случае обострения ситуации вокруг Украины, сообщает Bloomberg.

По данным агентства, администрация президента США Джо Байдена уже занимается разработкой набора возможных ответных мер.

«Разработка мер пока что находится на ранней стадии в самих США и потребует больше консультаций перед тем, как запросить поддержку у других стран», — указано в статье.

Ранее издание Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что чиновники США выразили коллегам из ЕС опасения в связи с тем, что Россия якобы может рассматривать возможность «вторжения» на Украину. При этом «близкий к Кремлю» источник заявил, что Россия не планирует сейчас начать войну с Украиной, но якобы должна показать готовность применить силу в случае необходимости.

Президент России Владимир Путин назвал алармистскими заявления о том, что Москва якобы готовится напасть на Украину.