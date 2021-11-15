В Польше заявили, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться вглубь страны

Польская полиция заявила, что представители белорусских силовых структур не позволяют мигрантам уходить вглубь страны, сообщает ТАСС.

«Белорусские службы постоянно контролируют людей, которых они привели на пограничный переход, одновременно не позволяя им вернуться вглубь Белоруссии», — утверждает полиция Польши.

Недавно в Сети появились кадры вертолетной съемки КПП на польско-белорусской-границе, где мигранты, покинувшие сегодня стихийный лагерь, ожидают возможности перейти границу Польши. В ролике видно, что перед польским КПП собрались как минимум около двух тысяч мигрантов.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

В качестве ответного шага на сложившийся кризис ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии для ограничений в отношении всех тех, кто участвует в незаконной переправке беженцев. Санкции могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, а их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории союза.

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец опроверг заявления о том, что они причастны к переброске беженцев в Минск через Россию.