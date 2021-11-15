Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Киев совместно с ЕС собирается «демотивировать» Россию от агрессии 20:54
Рыночная стоимость Tesla упала ниже $1 трлн долларов после твитов Маска 20:49
Украинский «Нафтогаз» примет участие в сертификации оператора... 20:45
Карпин не исключил ухода из сборной до стыковых матчей 20:42
Главный тренер сборной России Карпин назвал себя идиотом 20:36
Россияне в следующем году будут отдыхать 118 дней 20:36
Глава Росстата заявил, что следующая перепись может пройти по совсем другим правилам 20:27
Рэпер Жиган отказался пожимать руку Собчак во время интервью 20:22
Боррель: Минск не считает себя ответственным за миграционный кризис 20:21
Bloomberg: США обсуждают с ЕС санкции против России при обострении ситуации... 20:11

В Польше заявили, что белорусские силовики не дают мигрантам вернуться вглубь страны

close
100%
БелТА

Польская полиция заявила, что представители белорусских силовых структур не позволяют мигрантам уходить вглубь страны, сообщает ТАСС.

«Белорусские службы постоянно контролируют людей, которых они привели на пограничный переход, одновременно не позволяя им вернуться вглубь Белоруссии», — утверждает полиция Польши.

Недавно в Сети появились кадры вертолетной съемки КПП на польско-белорусской-границе, где мигранты, покинувшие сегодня стихийный лагерь, ожидают возможности перейти границу Польши. В ролике видно, что перед польским КПП собрались как минимум около двух тысяч мигрантов.

Миграционный кризис на белорусско-польской границе продолжается с лета, после того, как президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ослабит контроль за потоками нелегальных мигрантов на фоне очередного обострения отношений с западными странами. Ситуация обострилась 8 ноября, когда к рубежам Польши подошли около 3 тыс. нелегалов. Речь идет о беженцах из стран Ближнего Востока и Африки, которые законным путем прилетают в Белоруссию, а затем идут в сторону Польши или стран Прибалтики, пытаясь попасть в страны Евросоюза.

В качестве ответного шага на сложившийся кризис ЕС обсуждает расширение санкций против Белоруссии для ограничений в отношении всех тех, кто участвует в незаконной переправке беженцев. Санкции могут затронуть авиакомпании и туристические агентства, а их руководителям запретят поездки в ЕС и заморозят активы на территории союза.

Генеральный директор авиакомпании «Белавиа» Игорь Чергинец опроверг заявления о том, что они причастны к переброске беженцев в Минск через Россию.

Все новости на тему:
Проблемы с мигрантами
Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть