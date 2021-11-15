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Экс-советник Трампа арестован за отказ давать показания о штурме Капитолия

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Joshua Roberts/Reuters

Экс-помощник Дональда Трампа Стив Бэннон сдался федеральным властям, которые обвиняют его в преступном неуважении к конгрессу и отказе сотрудничать со следствием. Ранее в январе Бэннон отказался явиться в комитет Палаты представителей, расследующий нападение на Капитолий 6 января.

Сообщается, что Бэннону предъявлено два обвинения в неуважении к конгрессу: одно — за неявку для дачи показаний 14 октября, а другое — за отказ предоставить документы. Министерство юстиции США собирается возбудить уголовное дело, так как все больше свидетелей отказывается сотрудничать со следствием.

По данным Associated Press, в обвинительном заключении говорится, что Бэннон не выходил на связь с комитетом с момента получения повестки 24 сентября до 7 октября, когда его адвокат заявил, что клиент не будет давать показания или предоставлять документы до тех пор, пока комитет не достигнет соглашения с бывшим президентом Трампом о привилегиях исполнительной власти.

Бэннону грозит до года тюрьмы и штраф до $1 тыс.

В общей сложности американские конгрессмены вызвали на слушания по делу о штурме Капитолия шестерых бывших помощников и соратников экс-президента страны Дональда Трампа. Повестку получили руководитель предвыборной кампании Трампа Уильям Степин, бывший пресс-секретарь республиканца Джейсон Миллер, а также советник по национальной безопасности бывшего президента Майкл Флинн.

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