Власти Карелии пояснили отмену указа об отнесении части Карелии к Крайнему Северу

Отмена президентом России Владимиром Путиным указа от 1993 года об отнесении отдельных территорий к районам Крайнего Севера не повлияет на получение жителями Карелии надбавок, сообщил премьер-министр правительства Карелии Дмитрий Родионов.

В правительстве уточнили, что жители республики продолжат получать надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

«Все льготы для жителей Карелии, в том числе дополнительные дни к отпуску, сохранятся в полном объеме», — заверил Родионов.

Ранее президент России Владимир Путин отменил указ от 20 декабря 1993 года о приравнивании ряда районов к территории Крайнего Севера. Так, республики Коми и Бурятия, а также Коми-Пермяцкий автономный округ Пермского края были удалены из списка территорий, приравненных к Крайнему Северу.

Документ вступает в силу с 1 января 2022 года. Решение было принято в соответствии с изменением Стратегии развития Арктической зоны и обеспечения национальной безопасности на период до 2035 года.