Мигрант рассказал о роли белорусских спецслужб в прорыве границы

Сотрудники белорусских служб готовили молодых людей из числа беженцев к тому, чтобы сломать забор и перейти границу с Польшей, заявил в эфире «Радио Свобода (организация включена Минюстом в список иноагентов)» один из мигрантов.

По словам мигранта, белорусские власти прошлой ночью якобы убеждали молодых людей в лагере «спилить забор и идти дальше».

Анонимный собеседник также рассказал, что активную фазу перехода границы назначили на 11 часов утра 15 ноября.

Ранее большая группа мигрантов в сопровождении белорусских военных и журналистов подошла к контрольно-пропускному пункту «Брузги», в результате чего началась давка. «Газета.Ru» ведет текстовую трансляцию с места событий.