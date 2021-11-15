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Экс-глава Европарламента объяснил, почему в Европе Путина обвиняют в повышении цен на газ

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Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Экс-глава Европейского парламента Мартин Шульц объяснил, почему в Европе президента России Владимира Путина обвиняют в повышении цен на газ, сообщает РИА «Новости».

Шульц считает, что европейские СМИ имеют тенденцию обвинять российского президента во всех проблемах из-за особенностей устройства власти в России.

«Россия — это страна, которая управляется из центра. Руководство страны имеет решающий голос и большое влияние. И поэтому, наверное, не стоит удивляться, что кто-то спекулирует на тему связи тех или иных процессов с решениями властей», — заявил Шульц.

Шульц отметил, что причины энергетического кризиса необходимо искать в различных факторах. При этом бывший глава Социал-демократической партии Германии пошутил, что если раньше в плохой погоде обвиняли его коллег — социал-демократов — то сейчас в этом обвиняют Владимира Путина.

Ранее бывшего главу Европарламента «удивила» дружеская атмосфера на встрече с Лавровым.

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