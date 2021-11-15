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В ЛНР заявили, что ОБСЕ полностью игнорирует все нарушения со стороны Киева

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Сергей Аверин/РИА «Новости»

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник заявил, что наблюдатели ОБСЕ полностью игнорируют все нарушения перемирия со стороны Вооруженных сил Украины, сообщает РИА «Новости».

«Тут уже интересна реакция ОБСЕ, которая не видит в упор циничного нарушения Украиной всех существующих правил и норм, а продолжает твердить: давайте не политизировать процесс и давайте вернемся к системе гарантий», — прокомментировал Пасечник ситуацию с похищением и удержанием в плену офицера представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня Андрея Косяка.

Пасечник утверждает, что первостепенной задачей ОБСЕ должно стать возвращение Андрея Косяка.

«При чем тут политизация? Помогите вернуть нашего парня домой и после этого уже рассуждайте о системе гарантий, репутация которых основательно подмочена, как и самой организации, которая бралась следить за их исполнением», — заявил Пасечник.

Ранее генпрокуратура ЛНР возбудила дело из-за похищения Украиной офицера СЦКК.

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