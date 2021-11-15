Глава ЛНР оценил угрозы Зеленского использовать Bayraktar

Глава самопровозглашенной Луганской народной республики Леонид Пасечник прокомментировал угрозы президента Украины Владимира Зеленского применить беспилотники Bayraktar турецкого производства против республик Донбасса, сообщает РИА «Новости».

«Я считаю, что нарочитые заявления, сделанные киевскими военными о применении беспилотников Bayraktar, – это не война и боевые операции, это политика и демонстративное игнорирование общепринятых норм», — отметил Пасечник.

Он считает, что Зеленский будет продолжать демонстративно нарушать меры по усилению режима прекращения огня.

Ранее Глава ЛНР опроверг использование Украиной беспилотников Bayraktar в республике.

По его словам, украинские военные использовали другие беспилотные аппараты, которые применялись для разведки, корректировки и для нанесения ударов по жилым кварталам в населенных пунктах рядом с линией огня.