Слушать новости
Политика Бизнес Общество Армия Мнения Культура Наука Технологии Авто Стиль Фото Эксклюзивы Редакция
новости спорт #Коронавирус
Слушать новости
новости спорт
Gazeta.Ru
Черданцев после матча с Хорватией назвал выступление сборной России огромным успехом 04:06
FT: Евросоюз может ввести санкции против минского аэропорта и гостиницы... 04:04
В Счетной палате назвали главную макроэкономическую проблему в России 03:59
Для «Искандеров» и С-500 создали универсальный доставщик боеприпасов 03:49
Уткин раскритиковал Кудряшова, забившего автогол в матче с Хорватией 03:48
Инфекционист Жемчугов рассказал о самом опасном варианте эволюции COVID-19 03:40
Столтенберг рассказал об отношении стран НАТО к вступлению в альянс Украины 03:39
Сборная России установила личный антирекорд за последние четыре года 03:31
Хоккеист НХЛ о переходе в СКА: это делает мне больно больше, чем кто-либо мог... 03:23
Глава ЛНР опроверг использование Украиной беспилотников Bayraktar в республике 03:21

МИД Чехии заявил о готовности помочь Польше в решении миграционного кризиса

close
100%
Irek Dorozanski/DWOT/Reuters

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек написал в Twitter, что чешские власти готовы помочь Польше, столкнувшейся с резким увеличением потока нелегалов, пытающихся попасть в Евросоюз с территории Белоруссии.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) «обсудят Белоруссию» на встрече в понедельник.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует расширить санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Кризис начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев из стран Ближнего Востока и Севера Африки на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.

Поделиться:
Скопировать ссылку
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта

© АО «Газета.Ру» (1999-2021) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру»

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Найдена ошибка?
Закрыть