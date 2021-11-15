МИД Чехии заявил о готовности помочь Польше в решении миграционного кризиса

Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек написал в Twitter, что чешские власти готовы помочь Польше, столкнувшейся с резким увеличением потока нелегалов, пытающихся попасть в Евросоюз с территории Белоруссии.

«Я разговаривал со своим польским коллегой Збигневом Рау. Мы обсудили ужасную ситуацию на польско-белорусской границе. Я выразил нашу солидарность с Польшей и подтвердил нашу готовность оказать помощь в случае необходимости», — говорится в сообщении.

Он отметил, что главы внешнеполитических ведомств стран Вышеградской четверки (Чехия, Польша, Словакия и Венгрия) «обсудят Белоруссию» на встрече в понедельник.

Ранее сообщалось, что ЕС планирует расширить санкции против Белоруссии из-за миграционного кризиса на границе с Польшей.

Кризис начался летом после того, как белорусские власти ослабили контроль за потоками беженцев из стран Ближнего Востока и Севера Африки на фоне обострения отношений с Западом. Ситуация обострилась 8 ноября, когда около польско-белорусской границы оказалось порядка 3 тыс. нелегалов. Эти люди прибыли из стран Ближнего Востока и Африки. Они законным путем прилетели в Белоруссию, после чего направились в сторону Польши и стран Прибалтики в надежде попасть в ЕС.