Американский конгрессмен заявил о присутствии военных США на Украине

Американский конгрессмен от Республиканской партии Майк Тернер заявил, что на территории Украины есть военные США. Об этом он сообщил в эфире телеканала Fox News.

По его словам, конгрессмены написали письмо президенту США Джо Байдену с просьбой направить корабли в Черное море. При этом он добавил, что на Украине уже есть военные армии Соединенных Штатов.

Ранее шеф Пентагона Ллойд Остин заявил, что учения ВМС Румынии, Турции, США и Украины в Черном море являются «одним из ключевых компонентов интегрированной стратегии сдерживания». Об этом он написал в своем Twitter.

Он также выразил мнение, что одним из ключевых компонентов в действительности интегрированной стратегии сдерживания является тесное сотрудничество с союзниками, а также партнерами по всему миру «посредством совместных наземных, воздушных и морских учений».

13 ноября стало известно, что военные корабли ВМС Румынии, США, Турции и Украины провели совместные учения в Черном море. Маневры проходили в международных водах у берегов Румынии.