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В Германии опровергли слухи о доставке мигрантов с белорусско-польской границы

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Фото: предоставлено Светланой Варяницей

Официальный представитель Министерства внутренних дел Германии Стив Альтер опроверг информацию о якобы запланированной на 15 ноября акции по доставке мигрантов с белорусско-польской границы. Об этом он написал в своем Twitter.

«Немецкое правительство не организует автобусные туры для вывоза людей из Белоруссии через Польшу. Также нет аналогичных планов. Любой, кто утверждает обратное – распространяет ложь», — написал Альтер.

Он также предупредил, что ситуация в приграничной зоне является опасной и посоветовал не отправляться туда.

Накануне министр-координатор спецслужб Польши Станислав Жарын в своем Twitter также сообщил, что слухи, распространяющиеся среди мигрантов на белорусско-польской границе, о том, что 15 ноября будут организованы немецкие автобусы, которые заберут их с границы, являются ложью.

«Польша продолжит охранять границу с Белоруссией. Те, кто распространяет подобные слухи, стремятся побудить мигрантов штурмовать границу, что может привести к опасным событиям», — написал Жарын.

Ранее он рассказал, что готовится массовый штурм на границе.

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