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Подполковник СБУ обвинил украинские власти в распродаже страны «по запчастям»

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Mykola Tys/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Подполковник СБУ в запасе Владимир Мулык заявил, что России Украина нужна в нынешнем виде, «как бы грустно это ни звучало». При этом, сам Киев пытается «продать» территории и торгуется с другими странами, рассказал он в эфире канала PolitWera.

«Мы же начали торговаться на самом деле, турки давали одну сумму и Британия с друзьями за этот Крым. И когда начались торги, русские сказали: стоп, подождите, так дело не пойдет», — отметил Мулык.

По его словам, пришедшие к власти после Евромайдана люди все время «насильно пытается по запчастям куда-то страну запихать и продать».

Ранее бывший глава администрации Закарпатской области Украины генерал-лейтенант милиции в отставке Геннадий Москаль назвал регионы страны, которые могут войти в состав Российской Федерации. Он полагает, что это Харьковская, Днепропетровская, Херсонская, Николаевская, Одесская области. Москаль отметил, что украинские власти не обращают внимания на пророссийские настроения в этих регионах, а Москва может начать искать поводы для дестабилизации обстановки в симпатизирующих ей областях Украины после запуска «Северного потока — 2».

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